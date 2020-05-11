Брат Малышевой заразился коронавирусом

Как сообщает Telegram-канал MASH, медик сдал анализ 2 мая. Положительный результат подтвердился недавно. Шабунин отказался дать комментарии журналистам.

NEWS.ru писал, что телеведущая Елена Малышева назвала появление одышки основным фактором госпитализации в больницу при коронавирусе. При этом, если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, то нужно вести себя спокойно, подчеркнула Малышева.

Ранее доктор Александр Мясников обратил внимание на избирательность коронавируса. По его словам, некоторые люди постоянно контактируют с носителями коронавируса и при этом остаются «чистыми», а другие заражаются, несмотря на все правила гигиены.

В настоящий момент в России зарегистрировано 221 344 заболевших, 11 656 за последние сутки. 39 801 выздоровели, 2009 умерли. В Москве коронавирус диагностирован у 115 909 человек, 6169 выявлено за последние сутки, более 17 тысяч выздоровели, 1124 умерли.