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Россияне захотели прогулок и занятий спортом 

Майк Габриелян и ещё 3 47 минут назад
Россияне захотели прогулок и занятий спортом
Фото: РИА Новости
Россияне считают, что власти должны разрешить прогулки, спорт и работу небольших магазинов на первом этапе ослабления COVID-ограничений. Это следует из опроса, проведенного сотрудниками портала Стопкоронавирус.рф накануне 12 мая. В этот день в некоторых регионах России начнется поэтапное снятие COVID-ограничений.
Респондентам предложили выбрать несколько вариантов целесообразных или нецелесообразных послаблений.
Больше всего граждан выступило за разрешение на прогулки (65-66% опрошенных). За уличный спорт отдали голоса 43-51%. За работу небольших магазинов — 40-41%, а за работу организаций сферы услуг 39-43%.
Самыми неоправданными мерами россияне считают открытие ресторанов (55-59%), школ (55-57%), детсадов (44-47%) и выход из дома людей старше 65 лет (34-40%).
Опросы проводились в соцсети «Вконтакте» и мессенджере Telegram 9-11 мая, участвовало больше 59,1 тысячи человек.
Ранее «Рамблер» сообщал, что появился первый российский регион, в котором отменили режим самоизоляции.
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Общество , Социология
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