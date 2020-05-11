Россияне захотели прогулок и занятий спортом 

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Россияне считают, что власти должны разрешить прогулки, спорт и работу небольших магазинов на первом этапе ослабления COVID-ограничений. Это следует из опроса, проведенного сотрудниками портала Стопкоронавирус.рф накануне 12 мая. В этот день в некоторых регионах России начнется поэтапное снятие COVID-ограничений.

Респондентам предложили выбрать несколько вариантов целесообразных или нецелесообразных послаблений.

Больше всего граждан выступило за разрешение на прогулки (65-66% опрошенных). За уличный спорт отдали голоса 43-51%. За работу небольших магазинов — 40-41%, а за работу организаций сферы услуг 39-43%.

Самыми неоправданными мерами россияне считают открытие ресторанов (55-59%), школ (55-57%), детсадов (44-47%) и выход из дома людей старше 65 лет (34-40%).

Опросы проводились в соцсети «Вконтакте» и мессенджере Telegram 9-11 мая, участвовало больше 59,1 тысячи человек.