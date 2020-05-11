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«Вызвала Uber, приехал катафалк»: кому снятся кошмары 

Газета.Ru 2 часа назад
«Вызвала Uber, приехал катафалк»: кому снятся кошмары
Фото: depositphotos.com
Склонные к невротизму и пожилые люди — германские ученые провели исследование и выяснили, кому чаще снятся кошмарные сны.
Немецкие ученые выявили причины частого возникновения у некоторых людей ночных кошмаров, которые порой отнимают немало физических и душевных сил.
Диагноз «ночные кошмары» характеризуется частым просыпанием, как правило в фазе быстрого сна (REM, rapid eye movement), сопровождающимся ощущением страха, а также других эмоций, таких, как гнев, отвращение, горе и др.
И хотя ночные кошмары изредка переживает немалый процент населения, этот диагноз ставится только в тех случаях, когда недуг вызывает продолжительное страдание.
Третье издание Международной классификации расстройств сна описывает несколько возможных вариантов того, как ночные кошмары воздействуют на повседневную жизнь человека. Это и неприятные воспоминания, «флэшбеки», которые накатывают в рабочее время, боязнь засыпать из страха, что приснится кошмар, нарушения настроения.
Чтобы понять природу ночных кошмаров, ученые под руководством Михаэля Шредля из Центрального института психического здоровья (Германия) обратили внимание на ряд сопутствующих факторов.
«Целью этого исследования было определить вклад социо-демографических параметров, частоты появления кошмаров и неврозов на глобальный вред от ночных кошмаров», — пишут авторы работы, опубликованной в журнале Sleep Science.
В исследовании 2492 мужчинам и женщинам в возрасте от 17 до 93 лет было предложено заполнить специальный опросник для оценки страданий, которые причиняют ночные кошмары, а также частоты их появлений во взрослой жизни и в детстве. При этом для кошмаров в опроснике было дано такое определение: «Сны с сильно отрицательными эмоциями, которые приводят к пробуждению. Сюжет сна может быть восстановлен быстро после пробуждения».
С помощью другого опросника параллельно выявлялась выраженность пяти черт личности — невротизм, доброжелательность, экстраверсия, открытость новому опыту, сознательность (добросовестность).
Анализ результатов показал, что около 9% респондентов видят кошмары примерно раз в неделю, и 18% сталкивались с ними с такой частотой в детстве. При этом более четверти (27%) тех, кто страдает от ночных кошмаров, сообщили, что видят повторяющиеся кошмары, сюжет которых связан с событиями из реальной жизни.
Выяснилось, что такая черта, как невротизм, оказалась наиболее связана как с высокой частотой кошмаров, и так и частотой повторяющихся кошмаров, в то время как открытость новому опыту и добросовестность показали наименьшую корреляцию.
Невротизмом называют черту личности, характеризующуюся эмоциональной неустойчивостью, тревогой, низким самоуважением и высоким чувством вины, иногда — вегетативными расстройствами. Невротизм — склонность к негативным переживаниям, неадекватным ситуациям и не имеющим адаптивного характера. Тремя основными эмпирически получаемыми компонентами невротизма являются раздражительность, незащищенность и эмоциональность. Невротизм — сильнейший предиктор развития всех распространенных психических расстройств.
В среднем от ночных кошмаров женщины страдают чаще мужчин, также ученые выяснили, с возрастом частота ночных кошмаров растет. Этому феномену ученые предложили возможное объяснение, сославшись на прежние исследования, которые показали, что люди старшего поколения, заставшие Вторую мировую войну, чаще видят сны на военную тематику.
«В целом, результаты представленного исследования ясно показывают, что страдание от ночных кошмаров связано не только с их частотой, но и с другими факторами, такими, как невротизм, повторение кошмарных сюжетов, возраст и пол», — пишут ученые в своем исследовании.
В режиме самоизоляции, в котором находятся жители многих стран из-за пандемии коронавируса, людям чаще снятся кошмары, наблюдают ученые.
Людям чаще снятся яркие, странные и часто страшные сны, в которых присутствует переживание за жизнь близких. В снах люди часто переживают тревогу, выходя из дома и оказываясь на безлюдных улицах, закрытых магазинах, встречаясь с потенциально зараженными людьми.
«Во сне я вызвала Uber, а вместо него приехал катафалк», — написла в твитере Сара Шашнер с хештегом #pandemicdreams, с которым люди разных стран делятся необычными сновидениями.
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Общество , Германия
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