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В России подтвердили 10,9 тыс. новых случаев коронавируса 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 12 мая 2020
В России подтвердили 10,9 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: EPA
За минувшие сутки в России подтвердили 10899 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 232 тыс. случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 10899 новых случаев коронавируса в 83 регионах, из них 43,1% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве — 5392, Подмосковье — 1063, Нижегородской области — 354. Всего в стране выявлено 232243 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 43512 человек, из них 3711 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 107 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 2116 человек.
Накануне, 11 мая, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 11656. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 757 Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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