Россиянам ответили на главные вопросы о масочном режиме 

Постоянный представитель губернатора Подмосковья в Мособлдуме Александр Горбылев в интервью телеканалу "360" ответил на самые распространенные вопросы о масочном режиме, который в столице и области начинает действовать с 12 мая.

По его словам, при соблюдении социальной дистанции в полтора-два метра на улице медицинскую маску можно не носить. Если же сохранить безопасное расстояние не удается, то необходимо использовать средство индивидуальной защиты.

В местах общего пользования носить маску обязательно. Надевать ее нужно не менее чем за два-три метра от входа в аптеку, магазин или банк. Кроме того, без нее нельзя находиться в тамбуре, лифте или подъезде.

На работе средства индивидуальной защиты применяются, если в помещении больше одного человека, указал Горбылев. При этом важно менять изделие каждые два-три часа или когда оно стало влажным. Работодатели должны обеспечить контроль за соблюдением этих, проверить ношение масок могут и представители Роспотребнадзора . Собеседник "360" обратил внимание, что оштрафовать за нарушение масочного режима могут как сотрудников организации, так и руководство.

Горбылев заметил, что применять можно и самодельные средства защиты. Лучше всего изготавливать их в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Стирать изделие нужно мылом или моющим средством, после этого прогладить. Некоторые люди прикрывают рот и нос шарфами или платками, однако такой метод неэффективен, подчеркнул чиновник. Если у человека нет с собой маски, то имеющуюся материю нужно свернуть в несколько раз, чтобы по максимуму удалось задержать капли слюны, в которых может содержаться вирус. Он добавил, что не стоит использовать изделия, эффективность которых не подтверждена.

К поездке в общественном транспорте лучше всего подготовится заранее и взять с собой маску. Горбылев рассказал, что медицинские маски всегда должны быть в наличии в государственных аптеках, гигиенические средства защиты можно приобрести в крупных торговых сетях или в онлайн-магазинах в интернете, в крайнем случае — в наземном транспорте или метро.

Горбылев отметил, что оштрафовать за отсутствие маски прямо на улице или в магазине нельзя. Сначала полицейские на месте составляют протокол об административном правонарушении, а решение о наложении штрафа выносится в другой день, разъяснил он.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, им заражены свыше четырех миллионов человек, из которых более 278 тысяч умерли.