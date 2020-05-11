В России спрогнозировали новые вспышки коронавируса 

Нарушители режима самоизоляции грозят новыми вспышками коронавируса в разных регионах России, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Ограничения для того и вводятся, чтобы уменьшить вероятность, возможность передачи инфекции. Поэтому, к сожалению, никуда не денешься, в ближайшие десять дней будет увеличение заболеваемости", — сказал ученый в эфире радиостанции "НСН".

Он добавил, что вспышка грозит не всей стране, так как нет математической модели, учитывающей самые разные факторы, включая транспортные потоки.

Гинцбург подчеркнул, что основной угрозой для распространения коронавируса, пока нет вакцины, остается нарушение режима самоизоляции.

"Пока не будет вакцины, самоизоляция — единственный способ предотвращения передачи", — предостерег вирусолог.

Накануне профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов спрогнозировал рост количества заражений коронавирусом по всей России с приходом жары. В то же время представитель ВОЗ в нашей стране Мелита Вуйнович выразила надежду, что Россия вышла на плато по распространению инфекции.

Выявлены ключевые факторы смертности при коронавирусе

Пандемия коронавируса охватила абсолютное большинство стран мира. По данным ВОЗ, всего в мире инфицировано 3,9 миллиона человек, из которых около 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидером по числу инфицированных и жертв являются США.

По последним данным, число выявленных больных COVID-19 в России достигло 221 тысячи, из них более чем 39 тысячам удалось победить инфекцию, 2009 пациентов скончались.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Также приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.