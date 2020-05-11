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Полиция начала проверку жёсткого задержания нарушителя самоизоляции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Сегодня нижегородский портал «Прогород» опубликовал видео задержания прохожих. На кадрах видно, как сотрудник полиции заламывает руку мужчине и уводит его. Женщина-инвалид при этом громко кричит. Ролик снял нижегородец — свидетель происходящего.

«Сейчас наблюдал из окна как сотрудник полиции силой уводил человека с улицы. Рядом была женщина с ограниченными возможностями (без ноги, передвигается с помощью костылей). Сотрудник ее толкнул. Это нормально вообще? Кто позволил так вести себя сотрудникам правоохранительных органов?» — заявил автор ролика.

В полиции заявили о проверке.

«По факту появления в СМИ видеозаписи задержания проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в главке МВД по Нижегородской области.

В полиции говорят, что сотрудники патрулировали улицы Автозаводского района 10 мая и увидели нарушителей режима изоляции. Граждане агрессивно реагировали на замечания, матерились, отказались показать документы и пытались скрыться. Тогда их доставили в отдел полиции.

В участке составили административные протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС.