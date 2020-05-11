Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жесткое задержание нарушителя карантина попало на видео 

Майк Габриелян 19 минут назад
Полиция начала проверку жёсткого задержания нарушителя самоизоляции в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.
Сегодня нижегородский портал «Прогород» опубликовал видео задержания прохожих. На кадрах видно, как сотрудник полиции заламывает руку мужчине и уводит его. Женщина-инвалид при этом громко кричит. Ролик снял нижегородец — свидетель происходящего.
«Сейчас наблюдал из окна как сотрудник полиции силой уводил человека с улицы. Рядом была женщина с ограниченными возможностями (без ноги, передвигается с помощью костылей). Сотрудник ее толкнул. Это нормально вообще? Кто позволил так вести себя сотрудникам правоохранительных органов?» — заявил автор ролика.
В полиции заявили о проверке.
«По факту появления в СМИ видеозаписи задержания проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — заявили в главке МВД по Нижегородской области.
В полиции говорят, что сотрудники патрулировали улицы Автозаводского района 10 мая и увидели нарушителей режима изоляции. Граждане агрессивно реагировали на замечания, матерились, отказались показать документы и пытались скрыться. Тогда их доставили в отдел полиции.
В участке составили административные протоколы по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции и невыполнении правил поведения при угрозе возникновения ЧС.
Ранее «Рамблер» сообщал, что жесткое задержание выпивавших на улице москвичей попало на видео.
Комментарии 7
Общество , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Появились подробности убийства в Москве
Появились подробности убийства в Москве
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Германия может разделить судьбу России
Германия может разделить судьбу России
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение