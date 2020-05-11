Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры

В самом крупном монастыре РПЦ умер четвертый насельник, имеющий диагноз «коронавирусная инфекция». Архимандрит Троице-Сергиевой лавры Илиан (Племенюк) скончался сегодня от осложнений, вызванных коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт лавры
«Бодрствуя духом, а от немощи тела ослабевая силами, он принял блаженную кончину 11 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией», — говорится в некрологе.
Ранее в подмосковном монастыре скончались главный врач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
Троице-Сергиева лавра — это крупнейший мужской монастырь РПЦ. Расположен в Подмосковье, в городе Сергиев Посад. Имеет статус ставропигиального, то есть подчиняется напрямую патриарху.
Крупнейший центр образовательной и издательской деятельности Русской православной церкви. Здесь находится Московская духовная академия. В Свято-Троицком соборе лавры хранятся мощи основателя монастыря, преподобного Сергия Радонежского.
Как ранее сообщал «Рамблер», в Серафимо-Дивеевском монастыре произошла вcпышка COVID-19. Губернатор Нижегородской области обвинил в этом паломников.