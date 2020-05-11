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Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры 

РИА Новости 1 час назад
Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры
Фото: Управление пресс-службы Губернатора и Правительства Московской области
Архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер из-за коронавируса
Это уже четвертая подтвержденная смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19.
"Одиннадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк)", — говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.
Ранее по той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).
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