Умер еще один насельник Троице-Сергиевой лавры 

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Архимандрит Илиан (Племенюк) из Троице-Сергиевой лавры в подмосковном Сергиевом Посаде скончался в понедельник от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает рабочая группа при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Это уже четвертая подтвержденная смерть насельника лавры в результате заражения COVID-19.

"Одиннадцатого мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой лавры архимандрит Илиан (Племенюк)", — говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

Ранее по той же причине скончались главврач лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).