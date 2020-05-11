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Голикова: нам придется жить с этой инфекцией 

Вероника Полынина 13 минут назад
«Нам придется жить с этой инфекцией»
Фото: РИА Новости
России и миру придется жить в условиях коронавируса, заявила вице-премьер России и глава оперативного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с заболеванием Татьяна Голикова.
«Нам придется жить с этой инфекцией, мы должна организовать свою работу и быт, чтобы мы были застрахованы», — сказала Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».
Она призвала наращивать темпы тестирования при выходе из ограничительных мер.
В РФ резко снизились темпы роста заражения COVID-19
По ее словам, темпы роста количества заражений в России снизились почти в 5 раз и на сегодняшний день составляют 5,6%.
Голикова рекомендовала 11 регионам переходить на второй этап снятия ограничений. Еще в 22 регионах режим может быть ослаблен, если обеспечить регионы достаточным запасом больничных коек и охват тестами.
Ранее в ходе совещания, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил об окончании всеобщего режима нерабочих дней, который длился с 30 марта. Ограничения сохранятся в полной мере для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.
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Общество , Татьяна Голикова , Владимир Путин
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