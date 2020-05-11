России и миру придется жить в условиях коронавируса, заявила вице-премьер России и глава оперативного штаба по борьбе и мониторингу ситуации с заболеванием Татьяна Голикова

«Нам придется жить с этой инфекцией, мы должна организовать свою работу и быт, чтобы мы были застрахованы», — сказала Голикова во время совещания с президентом России Владимиром Путиным, трансляция которого ведется телеканалом «Россия 24».

Она призвала наращивать темпы тестирования при выходе из ограничительных мер.

По ее словам, темпы роста количества заражений в России снизились почти в 5 раз и на сегодняшний день составляют 5,6%.

Голикова рекомендовала 11 регионам переходить на второй этап снятия ограничений. Еще в 22 регионах режим может быть ослаблен, если обеспечить регионы достаточным запасом больничных коек и охват тестами.

Ранее в ходе совещания, как сообщал «Рамблер», президент России Владимир Путин заявил об окончании всеобщего режима нерабочих дней, который длился с 30 марта. Ограничения сохранятся в полной мере для лиц старше 65 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями.