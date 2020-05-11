В РФ резко снизились темпы роста заражения COVID-19

Темпы роста заражения коронавирусом снизились в России почти в пять раз. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции, посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает ТАСС.
По ее данным, к концу апреля доля летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире выросла в 3,5 раза, до 6,8%. В России эта цифра ниже в 7,4 раза.
Кроме того, доля болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом снизилась с 25% до 20,6%.
По словам Голиковой, коечный фонд в РФ для больных с COVID-19 был дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих коек в настоящее время не заняты.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Путин анонсировал единовременные выплаты по 10 тысяч всем семьям с детьми.