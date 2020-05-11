В РФ резко снизились темпы роста заражения COVID-19

Темпы роста заражения коронавирусом снизились в России почти в пять раз. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова во время видеоконференции, посвященной санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, передает ТАСС

По ее данным, к концу апреля доля летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире выросла в 3,5 раза, до 6,8%. В России эта цифра ниже в 7,4 раза.

Кроме того, доля болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом снизилась с 25% до 20,6%.

По словам Голиковой, коечный фонд в РФ для больных с COVID-19 был дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих коек в настоящее время не заняты.