Летальность от COVID-19 в РФ в 7,4 раза ниже, чем в мире

Голикова заявила, что темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз.

По ее данным, доля летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире к концу апреля выросла в 3,5 раза, до 6,8%, а число летальных исходов пациентов с коронавирусом в РФ в 7,4 раза ниже, чем в мире.

Доля болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом в России снизилась с 25% до 20,6%.

Голикова сообщила, что коечный фонд в РФ для больных с коронавирусом был дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих коек сейчас не заняты.