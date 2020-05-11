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Летальность от коронавируса в России в 7,4 раза ниже, чем в мире 

ТАСС 46 минут назад
Летальность от COVID-19 в РФ в 7,4 раза ниже, чем в мире
Фото: ТАСС
Голикова заявила, что темпы роста числа случаев заражения коронавирусом в России снизились почти в пять раз.
По ее данным, доля летальных исходов среди пациентов с коронавирусом в мире к концу апреля выросла в 3,5 раза, до 6,8%, а число летальных исходов пациентов с коронавирусом в РФ в 7,4 раза ниже, чем в мире.
Доля болеющих пневмонией пациентов с коронавирусом в России снизилась с 25% до 20,6%.
Голикова сообщила, что коечный фонд в РФ для больных с коронавирусом был дополнительно увеличен на 38,6%, при этом 41,3% из этих коек сейчас не заняты.
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