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Умерла актриса Светлана Григорьева 

Вероника Полынина 46 минут назад
Умерла актриса Светлана Григорьева
Фото: : Академический Малый драматический театр - Театр Европы
Старейшая актриса Малого драматического театра — Театра Европы (МДТ) Светлана Григорьева скончалась в Санкт-Петербурге на 93-м году жизни.
«Всю жизнь Светлана Васильевна служила верой и правдой Театру на сцене Областного Малого драматического театра, ставшего потом Академическим Малым драматическим театром — Театром Европы, отдавая любимому делу талант, душевные силы, любовь», — говорится в сообщении театра.
Светлана Григорьева работала в МДТ 67 лет. После прихода в театр Льва Додина Григорьева стала его верной соратницей, другом, ученицей. Сыграла Ассунту в «Татуированной розе», Мать в «Назначении», Василису Премудрую в «Живи и Помни», Маню-большую в «Доме» и Марфу Репишную в «Братьях и сестрах». Одной из последних работ актрисы стала роль Матери в эскизе спектакля «Темный лес» в фестивале «Мы и они = мы». В год своего 90-летнего юбилея Светлана Васильевна вышла на Камерную сцену в премьере спектакля «Омлет а ля мутард», выпустила книгу воспоминаний «Еще не вечер».
Светлана Григорьева пережила блокаду Ленинграда и тяготы эвакуации.
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Комментарии 1
Общество , Лев Додин , Светлана Григорьева , Санкт-Петербург
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