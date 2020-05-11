Максакова вновь подала в суд из-за квартиры

Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова подала новый иск к бывшей семье Дениса Вороненкова. Поводом стала квартира в Москве. Ответчиками выступают экс-супруга и дочь Вороненкова. Заседание назначено на 26 мая, сообщается на сайте Мосгорсуда.
Максакова требует признать недействительной доверенность 2017 года на московское жилье. Дочь Вороненкова Екатерина продала эту квартиру, но Максакова не получила обещанных ей денег.
Это не первый процесс по делу о наследстве убитого в Киеве Вороненкова. Его вдовы судились по поводу квартиры в Сокольниках и на Краснопресненской набережной.
Максакова и Вороненков расписались в 2015 году. Оба были депутатами Госдумы и сбежали в Киев после заведенного на Вороненкова уголовного дела. В 2017 году экс-депутата застрелили в центре Киева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Максакова намерена покинуть Киев и переехать в США.