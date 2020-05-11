Максакова вновь подала в суд из-за квартиры

Максакова требует признать недействительной доверенность 2017 года на московское жилье. Дочь Вороненкова Екатерина продала эту квартиру, но Максакова не получила обещанных ей денег.

Это не первый процесс по делу о наследстве убитого в Киеве Вороненкова. Его вдовы судились по поводу квартиры в Сокольниках и на Краснопресненской набережной.

Максакова и Вороненков расписались в 2015 году. Оба были депутатами Госдумы и сбежали в Киев после заведенного на Вороненкова уголовного дела. В 2017 году экс-депутата застрелили в центре Киева.