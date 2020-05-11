Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Максакова снова подала в суд из-за квартиры 

Майк Габриелян и ещё 2 48 минут назад
Максакова вновь подала в суд из-за квартиры
Фото: mariamaksakova/instagram.com
Оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова подала новый иск к бывшей семье Дениса Вороненкова. Поводом стала квартира в Москве. Ответчиками выступают экс-супруга и дочь Вороненкова. Заседание назначено на 26 мая, сообщается на сайте Мосгорсуда.
Максакова требует признать недействительной доверенность 2017 года на московское жилье. Дочь Вороненкова Екатерина продала эту квартиру, но Максакова не получила обещанных ей денег.
Это не первый процесс по делу о наследстве убитого в Киеве Вороненкова. Его вдовы судились по поводу квартиры в Сокольниках и на Краснопресненской набережной.
Максакова и Вороненков расписались в 2015 году. Оба были депутатами Госдумы и сбежали в Киев после заведенного на Вороненкова уголовного дела. В 2017 году экс-депутата застрелили в центре Киева.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Максакова намерена покинуть Киев и переехать в США.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Общество , Другое , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Появились подробности убийства в Москве
Появились подробности убийства в Москве
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Путин вынес на совещание вопрос о продлении нерабочих дней
Германия может разделить судьбу России
Германия может разделить судьбу России
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение