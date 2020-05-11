Названо условие открытия летом российских курортов
Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за коронавируса ограничения. Как только появится тенденция к снижению заболеваемости, некоторые регионы РФ будут принимать решения о снятии ограничений.
Миру предрекли следующий за COVID-19 удар
Ограничения, введенные странами из-за коронавируса, могут привести к всплеску заболеваемости туберкулезом и гибели 1,4 млн человек. Об этом со ссылкой на новое исследование по этой проблеме сообщает CNBC.
В РФ побит антирекорд по новым случаям COVID-19
За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это новый рекорд по числу заболевших за сутки в РФ.
Перенесший COVID-19 врач сделал заявление
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал о симптомах болезни. Через пять дней после того, как стало известно о ее болезни, у врача пропало обоняние и вкус.
Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом
Мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой, чем у женщин, концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови. За счет взаимодействия клеток COVID-19 с этим ферментом инфекция проникает в организм.