Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы дома: россиянам назвали условие открытия курортов 

Сергей Василенок 38 минут назад

Названо условие открытия летом российских курортов

Летний туристический сезон в России может состояться, если граждане сейчас будут соблюдать необходимые из-за коронавируса ограничения. Как только появится тенденция к снижению заболеваемости, некоторые регионы РФ будут принимать решения о снятии ограничений.

Миру предрекли следующий за COVID-19 удар

Ограничения, введенные странами из-за коронавируса, могут привести к всплеску заболеваемости туберкулезом и гибели 1,4 млн человек. Об этом со ссылкой на новое исследование по этой проблеме сообщает CNBC.

В РФ побит антирекорд по новым случаям COVID-19

За последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении оперативного штаба. Это новый рекорд по числу заболевших за сутки в РФ.

Перенесший COVID-19 врач сделал заявление

Врач-дерматовенеролог из Калмыкии, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал о симптомах болезни. Через пять дней после того, как стало известно о ее болезни, у врача пропало обоняние и вкус.

Объяснена уязвимость мужчин перед коронавирусом

Мужчины чаще заражаются коронавирусом и умирают из-за более высокой, чем у женщин, концентрации ангиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) в крови. За счет взаимодействия клеток COVID-19 с этим ферментом инфекция проникает в организм.
Комментарии 47
Общество , Видео , ИТАР-ТАСС , Reuters
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Маникюр и ювелирка: Бузова в образе военной медсестры
Маникюр и ювелирка: Бузова в образе военной медсестры
Россиян призвали не выходить из дома 12 мая
Россиян призвали не выходить из дома 12 мая
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
«Украинской крови во мне нет»: Куриленко сдала тест ДНК
Видео
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
01:19
Иностранцы, поющие «Катюшу», попали на видео
В мире
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
01:42
Обзор соц.помощи США гражданам попал на видео
В мире
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
02:14
Появилось видео авиапарада в небе над Сирией
Армия
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
01:38
Появилось видео эвакуации жителей в Удмуртии
Происшествия
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
01:54
Убийца заколол собаку вилами и попал на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение