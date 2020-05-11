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Названо условие летнего турсезона на российских курортах 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Названо условие открытия летом российских курортов
Фото: Reuters
По словам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, жители России смогут летом съездить в отпуск, если сейчас будут ответственно соблюдать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает «Российская газета».
По мнению Чернышенко, если появится тенденция к снижению заболеваемости, некоторые регионы России начнут постепенно снимать ограничения.
«И тогда наши граждане смогут поехать на отдых. Нам очень, конечно, хочется, чтобы это в первую очередь происходило летом в наших курортах Северного Кавказа, Краснодарского края, Крыма — любимого места отдыха россиян», — пояснил он в интервью телеканалу «Россия-24».
Вице-премьер выразил надежду, что граждане «будут проявлять сознательность и все-таки соблюдать необходимые требования и самоограничения», а также призвал обратить внимание на отдых внутри страны, для того, чтобы помочь восстановлению туристической отрасли.
«Рамблер» писал, что к утру 11 мая в России было выявлено 11 656 новых случаев коронавируса в 84 регионах. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 221 344 заболевших.
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Общество , Политика
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