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«Дело было плохо»: перенесший тяжелую форму COVID-19 врач о болезни 

Вероника Полынина 27 минут назад
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенес тяжелую форму коронавируса, рассказал о течении болезни.
В интервью «Российской газете» Унгарлинов рассказал, что заразился коронавирусом от медсестры. На пятый день после того, как стало известно о ее болезни, у него пропало обоняние и вкус.
«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было», — сказал врач.
После обнаружения симптомов 48-летний Унгарлинов сразу самоизолировался в обсерваторе и сдал тест, который подтвердил наличие вируса.
Даже при отсутствии других симптомов рентген выявил у врача признаки очаговой односторонней пневмонии. Потом начала резко расти температура тела, которая достигла 39,9 градуса и ничем не сбивалась.
Повторный рентген выявил двустороннюю пневмонию, на томографии стало видно 45%-ое поражение легочной ткани.
«Дело было плохо: на снимках легких просматривались эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой", свидетельствующие о тяжелой степени коронавируса. Неделю я провел в критическом состоянии. Дышал я с помощью специальных аппаратов насыщения кислородом. Сильно намучился», — поделился доктор.
По словам Унгарлинова, у него ломило тело, болели все кости, «ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали».
Спустя месяц повторный тест показал отрицательный результат, однако врач остался в больнице долечивать пневмонию.
Как сообщал «Рамблер», к 11 мая в России выявлено 221 344 случаев заболевания коронавирусом, за сутки число зараженных выросло на 11 656 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 2 009 человек, выздоровели 39 801 человек.
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Общество , Видео , "Российская газета" , Республика Калмыкия
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