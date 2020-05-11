Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, который перенес тяжелую форму коронавируса, рассказал о течении болезни.

В интервью «Российской газете» Унгарлинов рассказал , что заразился коронавирусом от медсестры. На пятый день после того, как стало известно о ее болезни, у него пропало обоняние и вкус.

«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было», — сказал врач.

После обнаружения симптомов 48-летний Унгарлинов сразу самоизолировался в обсерваторе и сдал тест, который подтвердил наличие вируса.

Даже при отсутствии других симптомов рентген выявил у врача признаки очаговой односторонней пневмонии. Потом начала резко расти температура тела, которая достигла 39,9 градуса и ничем не сбивалась.

Повторный рентген выявил двустороннюю пневмонию, на томографии стало видно 45%-ое поражение легочной ткани.

«Дело было плохо: на снимках легких просматривались эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой", свидетельствующие о тяжелой степени коронавируса. Неделю я провел в критическом состоянии. Дышал я с помощью специальных аппаратов насыщения кислородом. Сильно намучился», — поделился доктор.

По словам Унгарлинова, у него ломило тело, болели все кости, «ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали».

Спустя месяц повторный тест показал отрицательный результат, однако врач остался в больнице долечивать пневмонию.

Как сообщал «Рамблер», к 11 мая в России выявлено 221 344 случаев заболевания коронавирусом, за сутки число зараженных выросло на 11 656 человек. За весь период в России от коронавируса умерли 2 009 человек, выздоровели 39 801 человек.