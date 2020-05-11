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«Будто изнутри выворачивали»: врач рассказал о первых симптомах COVID-19 

РИА Новости 3 минуты назад
Перенесший COVID-19 врач сделал заявление
Фото: РИА Новости
Врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов, перенесший тяжелую форму COVID-19, рассказал "Российской газете" о первых симптомах болезни.
По словам медика, он был начальником обсерватора, в котором коронавирусом заразилась медсестра. Через пять дней после того, как стало известно о ее болезни, у врача пропало обоняние и вкус.
"Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было", — рассказал он.
После этого Унгарлинов самоизолировался в обсерваторе и сдал мазок, который показал положительный результат.
Кроме того, первый рентген выявил одностороннюю очаговую пневмонию, а повторный — двустороннюю. На томографии выяснилось, что 45 процентов легочной ткани поражены.
Врач отметил, что на снимках просматривались эффекты "матового стекла" и "булыжной мостовой", которые свидетельствовали о тяжелой степени недуга.
Следующую неделю он находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату ИВЛ.
"Температура 39,9, причем постоянная, и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали", — вспоминает Унгарлинов.
Спустя месяц повторный тест показал отрицательный результат, однако врач остался в больнице долечивать пневмонию.
За весь период эпидемии COVID-19 в России выявлено 209688 случаев заражения, 34306 человек выздоровели, 1915 скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , "Российская газета" , Республика Калмыкия
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