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В Петербурге анонсировали выплаты пенсионерам для покупки масок 

Lenta.ru и ещё 16 11 минут назад
В Петербурге анонсировали выплаты пенсионерам на маски
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
В Санкт-Петербурге анонсировали начало денежных выплат гражданам для покупки медицинских масок. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов, сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.
Так, власти города предоставят пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами по 800 рублей на приобретение масок и перчаток в условиях введения режима обязательного ношения индивидуальных средств защиты. Уточняется, что в многодетных семьях такая сумма предусмотрена на каждого ребенка.
Ожидается, что поддержку получат не менее 1,8 миллиона граждан. Также масками и перчатками будут обеспечены сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в подведомственных организациях.
9 мая власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте и такси, а также на улицах.
Такие же меры были анонсированы двумя днями ранее в Москве. С 12 мая штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.
По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.
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Общество , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , РИА Новости , Санкт-Петербург
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