В Петербурге анонсировали выплаты пенсионерам на маски

Санкт-Петербурге анонсировали начало денежных выплат гражданам для покупки медицинских масок. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Беглов , сообщили в пресс-службе администрации региона, передает РИА Новости.

Так, власти города предоставят пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и детьми-инвалидами по 800 рублей на приобретение масок и перчаток в условиях введения режима обязательного ношения индивидуальных средств защиты. Уточняется, что в многодетных семьях такая сумма предусмотрена на каждого ребенка.

Ожидается, что поддержку получат не менее 1,8 миллиона граждан. Также масками и перчатками будут обеспечены сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в подведомственных организациях.

9 мая власти Санкт-Петербурга продлили ограничительные меры, введенные в связи с распространением коронавируса, и ввели масочный режим. Режим самоизоляции будет действовать до 31 мая. С 12 мая жители города обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, в том числе в магазинах, общественном транспорте и такси, а также на улицах.

Такие же меры были анонсированы двумя днями ранее в Москве. С 12 мая штраф за нахождение в московском общественном транспорте без маски составит пять тысяч рублей, в других общественных местах — четыре тысячи.

По состоянию на 13 мая в России выявлено 232 243 заразившихся коронавирусом в 85 регионах страны. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 43 512 человек. За весь период скончались 2116 человек.