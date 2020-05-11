В ВОЗ заявили о возможном выходе России на плато по коронавирусу

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg заявила , что Россия, возможно, уже достигла пика распространения коронавируса, и предрекла увеличение количества смертей.

Вуйнович подчеркнула, что в России рост заболеваемости уже упал ниже ключевого показателя в 7% и непрерывно снижался в течение нескольких дней.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — пояснила она.

Представитель ВОЗ также заявила, что показатель смертности от коронавируса в России может увеличиться в ближайшие несколько недель и призвала российские власти не торопиться с ослаблением режима самоизоляции.

Президент России обсудит ситуацию с коронавирусом

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Владимир Путин сегодня проведет совещание, на котором обсудит ситуацию с распространением коронавируса. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом, по данным издания, Песков ответил на вопрос — обсуждается ли продление периода нерабочих дней после 11 мая.

При этом в Москве режим самоизоляции уже продлен до 31 мая и введено обязательное ношение масок и перчаток в магазинах и при поездках в общественном транспорте. Однако в других регионах режим самоизоляции постепенно ослабляется. Например, жителям Курской и Томской областей позволили заниматься спортом на улице.

В России названы регионы-лидеры по нарушениям режима самоизоляции

Чаще всего режим самоизоляции нарушали жители Краснодарского и Ставропольского края, Дагестана и Приморья. Об этом РИА Новости рассказал начальник Главного управления МВД по обеспечению охраны общественного порядка Юрий Валяев

По его словам, эти регионы лидируют по такому показателю, «как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей».

Коронавирусом в мире заразилось более 4,1 миллиона человек

К утру 11 мая зафиксировано 4 103 152 случая заражения коронавирусной инфекцией в мире. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

В первую тройку стран с наибольшим числом больных COVID-19 вошли США (1,3 миллиона человек), Испания (224,3 тысячи), Великобритания (220,4 тысячи). Россия находится на пятом месте (209 688). Больше всего жертв от коронавируса также зафиксировано в США — 79 528 человека.

Иранские военные по ошибке обстреляли свой корабль

Не менее 15 человек пострадали на иранском судне обеспечения во время учений. Об этом со ссылкой на телерадиокомпанию IRIB сообщает РИА Новости.

По данным издания, пресс-служба армии Ирана опубликовала сегодня сообщение, согласно которому в ходе маневров ряда кораблей военно-морских сил в Оманском заливе случился «инцидент» с судном «Конарак», из-за чего погиб один человек.