В любом случае, практически во всех регионах продолжает действовать масочный режим при посещении торговых точек и общественных мест, а также в общественном транспорте. Жесткий режим самоизоляции сохраняется и для россиян старше 65 лет.

Магазины, салоны красоты и рынки

Омской области уже сегодня, 12 мая, начнут открываться автосалоны, магазины обуви и одежды, чтобы у омичей была возможность подготовиться к летнему сезону.

"Но только отдельно стоящие или имеющие индивидуальный вход магазины площадью не более 400 квадратных метров. И только с соблюдением всех санитарных норм", — сообщает администрация Омской области.

Об этих условиях говорил и врио губернатора Камчатки Владимир Солодов . В крае тоже снимут табличку "закрыто" с непродовольственных магазинов площадью не более 400 квадратных метров с отдельным входом.

Ивановской области также будет разрешена торговля непродовольственными товарами в отдельно стоящих магазинах, но с другими ограничениями. Вместимость магазина должна быть не более 30 человек при условии соблюдения норматива пять квадратных метров на одного посетителя.

А в Новосибирской области возобновят работу продовольственные рынки за исключением тех, что расположены в Новосибирске . Городские рынки обещают открыть в ближайшие дни после согласования дополнительных санитарных мер.

На Камчатке заработают ателье, химчистки, ремонт обуви, то есть организации, предоставляющие бытовые услуги, где нет непосредственного контакта с клиентами. А в сельских муниципальных образованиях Якутии откроются предприятия торговли и парикмахерские. Масочный режим при этом, как и везде, никто, конечно, не отменял.

В Ивановской области на радость женщинам заработают салоны красоты и парикмахерские, здесь можно будет не только прическу сделать, но и маникюр с педикюром. Кстати, стоматологии в области тоже выйдут на работу, но оказывать будут только экстренную помощь. А бани и сауны — общегигиенические душевые услуги.

Торговые центры и зоопарки

Прорыв совершили власти некоторых регионов. В Ивановской области, например, открываются торгово-развлекательные центры. Правда, не полностью. На их территории разрешена только работа аптек, продовольственных магазинов, точек продажи товаров первой необходимости, а также пунктов выдачи дистанционно приобретенных покупок.

Откроются торговые центры и в Белгородской области. Но только отделы непродовольственных товаров. И заходить в здания можно будет ограниченному числу посетителей — по человеку на 50 "квадратов" площади.

А вот с чем белгородцам повезло — так это с зоопарком и динопарком. Они тоже откроются. Правда, на животных и "ящеров" можно смотреть лишь на открытом воздухе. Ни дино-кинотеатр, ни экзотариум с мартышками и змеями пока посещать нельзя.

Спорт и прогулки возвращаются

Жители Новосибирской области с 12 мая, могут гулять на улице и заниматься спортом. Но не более чем по два человека. Такое же условие — и для жителей Магадана. Но там можно и по четыре человека вместе, если это семья.

И в Томской области разрешили гулять и тренироваться семейными группами. Остальным — только в одиночку. Для занятий спортом томские власти откроют стадионы, тропы здоровья и лыжероллерные трассы. А гулять семьей можно будет не только во дворах домов, но и в парках и скверах. С обязательным соблюдением дистанции. Тренироваться на открытом воздухе разрешили и в Якутске.

В Хабаровском крае жители региона теперь тоже могут гулять. Но в очень ограниченном режиме: на расстоянии, не превышающим 500 метров от дома. Подышать свежим воздухом можно будет с 9 до 12 часов и с 20 до 23-х.

А Ивановской области установили временные рамки для занятий спортом: с 20:00 до 08:00, сообщили в облправительстве. Без использования уличного спортивного инвентаря, а на пробежках надо соблюдать дистанции до других граждан не менее трех метров. Здесь еще разрешены не только прогулки родителей с детьми, но и поездки на велосипедах.

В Костромской области тоже четко установили социальную дистанцию на каждое "удовольствие". Для прогулок она составляет два метра, для пробежек — пять метров.

Смогут выйти на прогулки с детьми и на одиночные занятия спортом и на Камчатке. А в Омской области еще разрешат остановки пригородного железнодорожного транспорта на всех промежуточных станциях, чтобы омичи могли попасть на свои садовые участки. Доступ для посетителей на кладбища также будет открыт.

Самолеты полетели

С 15 мая из костромского аэропорта возобновляются полеты в Санкт-Петербург. Рейсы будут осуществляться трижды в неделю. Для всех пассажиров действует обязательный входной температурный фильтр, перчаточный и масочный режимы.

На какой срок продлили карантин

Пожалуй, самый короткий срок, на который продлили режим самоизоляции, введенный из-за пандемии, в Ставропольском крае. До 18 мая.

В Омской области — до 24 мая и на Колыме — по 25 мая.

В Якутске и многих других городах республики режим самоизоляции продлевается до 31 мая. Как и на Камчатке, и на территории Волгоградской области.

В Томской области режим самоизоляции продлен до первого июня, а с 18 мая здесь вводится обязательный масочный режим. До первого июня будет сохранена самоизоляция и в Хабаровском крае.