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Опубликовано видео праздничного салюта на 9 мая 

Вадим Дроздов 15 минут назад
На 75-ю годовщину Великой Победы власти Российской Федерации подготовили праздничный салют в Москве. Салют начался 9 мая в 22:00 по московскому времени. Онлайн-трансляцию передавали по федеральным телеканалам. Также она была доступна в режиме онлайн в социальных сетях. Сам салют продолжался около 10 минут. При этом сам военный парад, а также акция "Бессмертный полк" были перенесены Владимиром Путиным на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса и вынужденного режима самоизоляции. Однако президент пообещал провести эти праздничные мероприятия именно в 2020 году, который объявлен в России годом памяти и славы.
Общество , Видео , Владимир Путин , Москва
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