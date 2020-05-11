В возобновлении строек в Москве нашли минусы

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Шумные строительные работы будут мешать москвичам, которые в своей массе сегодня остаются в течение всего дня дома, где в, том числе, работают. Об этом «Парламентской газете» сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ЛДПР ).

С 12 мая в Москве Московской области возобновляют работы промышленные и строительные отрасли. По словам мэра столицы Сергея Собянина, на работу выйдет в общей сложности около полумиллиона человек. Он также ранее отмечал, что в строительной отрасли занято много мигрантов, и их выход на работу поможет, в том числе, снизить уличную преступность.

«Отношение к этой ситуации двоякое. С одной стороны, действительно, если мигрантов оставить без работы, то они начнут воровать, грабить, убивать. С другой стороны, заниматься перекладыванием бордюров, заменой плитки с хорошей на хорошую, в то время как деньги можно потратить на более полезные цели — это совершенно недопустимо», — сказал Ярослав Нилов «Парламентской газете».

Кроме того, отметил он, сегодня многие москвичи остаются дома на самоизоляции. Дети учатся, родители удалённо работают.

«Представьте, что теперь у них под окнами, в непосредственной близости начнут стучать отбойными молотками, резать металл и производить другие малоприятные звуки. Во-первых, это мешает, во-вторых, сейчас все и так раздражены, а эта ситуация только усугубит психологическое состояние», — беспокоится депутат.

Он отметил, что многие застройщики при этом грешат и тем, что проводят работы в ночное время.

Есть и третий повод для беспокойства, добавил Нилов.

«На стройках работает огромное число мигрантов. И они пользуются общественным транспортом, толпами живут в квартирах, ходят в магазины вблизи этих строек… Тема противодействия распространению инфекции становится ещё более актуальной», — отметил он.

Поэтому, полагает депутат, если и возобновлять работу строек, то это решение должно быть взвешенное, продуманное и точечное.