Экономию на выплатах врачам оценили в Минздраве

Татьяна Семёнова. Главные врачи медучреждений не должны экономить на стимулирующих выплатах медикам, которые лечат пациентов с инфекцией коронавируса. Об этом заявила замминистра здравоохранения РФ

По её словам, тревожные сигналы с мест уже приходят в ведомство. Люди жалуются, что им выплатили лишь по несколько сотен рублей и не объяснили, из чего сложилась эта сумма. Заявление Семёновой опубликовано на сайте Минздрава

Стремление некоторых руководителей медорганизаций «оптимизировать» выплаты и рассчитывать их, исходя из, например, фактически проведённого работником времени с пациентом с COVID-19 «по минутам», не имеет под собой оснований и потребует серьёзной оценки, — уточнила чиновник.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарии проведёт проверку после жалоб медработников региона на невыплату им в полном объёме причитающихся надбавок за работу с коронавирусными больными. В соцсетях распространились обращения представителей младшего медперсонала, которые, среди прочего, рассказывали, что вместо положенных 25 тысяч рублей федеральных выплат они получили только 17 тысяч.