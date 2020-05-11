В Чечне рассказали о ситуации с коронавирусом

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Чечне с начала эпидемии скончались девять пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом сообщил глава местного Минздрава Эльхан Сулейманов.

«Всего с начала эпидемии мы потеряли девять человек, несмотря на усилия медиков», — приводит РИА Новости его слова в эфире телеканала «Грозный».

По данным Сулейманова, в регионе выявлено 759 случаев инфицирования COVID-19, из них 369 выздоровели.

Ранее стало известно о введении обязательного масочного режима на территории Чеченской Республики.