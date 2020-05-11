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Главврач опроверг дефицит средств защиты для врачей в Подмосковье 

News.ru и ещё 2 45 минут назад
В Подмосковье опровергли дефицит средств защиты
Фото: ТАСС
Главный врач Московской областной станции скорой помощи Олег Какурин опроверг информацию о том, что врачам приходится работать с больными COVID-19 в строительных робах из-за нехватки медицинских средств защиты.
Все бригады скорой медицинской помощи обеспечены дополнительными средствами индивидуальной защиты — медицинскими масками, защитными очками, специальными защитными костюмами, бахилами, перчатками, антисептическими и дезинфицирующими средствами, — цитирует Какурина РБК.
Главврач добавил, что не получал жалоб на дефицит медицинских средств защиты от выездных бригад скорой.
Как писал NEWS.ru, выпускающая по 90 тысяч защитных костюмов в сутки корпорация «Росхимзащита» пообещала в мае нарастить производство до 150 тысяч.
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Общество , Московская область
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