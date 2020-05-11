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На пришедшую в полицию без маски жительницу Ульяновска составили протокол 

Газета.Ru и ещё 3 1 час назад
Пришедшую в полицию без маски россиянку оштрафовали
Фото: РИА Новости
На жительницу Ульяновска, которая пришла в отдел полиции с заявлением на бывшего мужа, составили протокол за отсутствие маски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.
В ведомстве рассказали, что предварительно женщине было сделано много предупреждений. Однако она все равно отказалась надеть средство защиты. При этом, по заверению женщины, маска у нее была при себе.
С 11 апреля в Ульяновской области из-за ситуации с коронавирусом введено обязательное ношение масок в общественных местах.
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Общество , Происшествия , Ситуация в мире , Ульяновск
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