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Спрогнозирован всплеск эпидемии коронавируса в России 

РИА Новости 1 час назад
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов ожидает с приходом жары роста количества зараженных коронавирусом по всей России.
"Вирусы, вызывающие острые респираторные заболевания, не привязаны так сильно к температуре сами по себе", — сказал ученый.
При этом он отметил, что с приходом теплой погоды у людей меняется поведение, им надоедает оставаться дома.
"Опасность в том, что, когда сейчас будут первые жаркие солнечные деньки, народ начнет куда-то вылезать, и вот тут, наоборот, пойдет всплеск", — считает Щелканов.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщает о более чем 3,8 миллиона зараженных, из которых около 265 тысяч умерли и свыше миллиона излечились. Лидерами по числу инфицированных и жертв являются США, Испания, Италия и Великобритания.
Россия занимает пятое место по количеству зараженных. Зафиксировано 209 688 случаев инфицирования (за сутки выявили коронавирус у 11 012 человек), более 34 тысяч пациентов поправились. Жертвами вируса стали 1915 больных.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим, в ряде субъектов при выходе из дома необходимо носить маски. Кроме того, приостановлено международное авиа— и железнодорожное сообщение.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Общество , Видео , ВОЗ
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