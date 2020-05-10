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Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ 

Lenta.ru 59 минут назад
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом в воскресенье, 10 мая, он заявил в своем Facebook.
По словам главврача, около 13 процентов пациентов инфекционной больницы из 125 подключенных к ИВЛ остались в живых.
«Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 из них (13,6 процента)», — заключил он.
Проценко также отметил, что в основном, а точнее почти 60 процентов людей на ИВЛ, — это мужчины, которым, по показателям статистики, около 64 лет. Максимальный возраст подключенных к аппаратам — 94, минимальный — 27 лет.
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Уточняется, что 30 процентов пациентов, которых подключили к ИВЛ, прибыли в больницу в Коммунарке экстренно и сразу в реанимационное отделение. 21 процент — перевезены из иных стационаров Москвы и Подмосковья. Кроме того, почти половина заболевших COVID-19 попали в реанимацию и были подключены к вентиляции легких после ухудшения состояния в госпитальном отделении.
Накануне главврач больницы в Коммунарке рассказал, что число пациентов с коронавирусом сокращается в течение девяти дней подряд. В медучреждении находятся 332 пациента: из них 62 процента — в тяжелом состоянии, у 98 процентов диагностирована внебольничная пневмония, у 70 процентов госпитализированных выявлен коронавирус.
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