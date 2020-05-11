Названы лидирующие по нарушителям самоизоляции регионы

"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — уточнил он.

При этом, по его словам, при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.

В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.