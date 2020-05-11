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Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции 

РИА Новости и ещё 8 18 минут назад
Названы лидирующие по нарушителям самоизоляции регионы
Фото: РИА Новости
Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — уточнил он.
При этом, по его словам, при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
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Общество , Штрафы за нарушение самоизоляции , Юрий Валяев , ВОЗ , МВД , РИА Новости , Приморский Край
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