Названы лидирующие по нарушителям самоизоляции регионы

Среди регионов, лидирующих по числу нарушений режима самоизоляции, оказались юг России и Приморский край, сообщил РИА Новости начальник Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Юрий Валяев.
"По такому показателю, как соотношение количества составленных протоколов к числу жителей, сейчас лидируют Краснодарский, Ставропольский, Приморский края и Республика Дагестан", — уточнил он.
При этом, по его словам, при рассмотрении статистики по регионам следует понимать, что абсолютные значения в этом случае нерепрезентативны, так как все регионы различаются по численности населения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. В России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.