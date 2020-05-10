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Сванидзе назвал точную дату окончания Великой Отечественной войны 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Несмотря на то, что в некоторых странах долгое время продолжались войны и после 9 мая 1945 года, их нельзя считать продолжением Великой Отечественной войны (ВОВ), заявил историк и журналист Николай Сванидзе.
Сванидзе указал, что «Великая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года капитуляцией гитлеровской Германии». После «войны продолжались и в Польше, и в Чехии, и на Украине, и в Литве, причем некоторые шли годами — но они были уже за пределами ВОВ», передает Ura.ru.
При этом историк отметил, что сложно однозначно сказать, против чего шла война.
«По официальной позиции Советского Союза, мы воевали с националистами. А позиция противника СССР, в свою очередь, заключалась в том, что это воевали патриотические силы против Советской оккупации. Кто как толкует. А Великая Отечественная война — это именно война против гитлеровской Германии», — разъяснил он.
Сванидзе отметил, что реальной датой окончания Второй Мировой войны является 2 сентября 1945 года.
Напомним, в апреле президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы — Дня окончания Второй мировой войны.
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Общество , Видео , Прибалтика , Николай Сванидзе , Владимир Путин , РИА Ura.ru , Германия , Польша , Чехия
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