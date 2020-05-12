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На Кубани коронавирусом заразились более 400 медиков 

ТАСС и ещё 31 1 час назад
На Кубани коронавирусом заразились более 400 медиков
Фото: РИА Новости
Диагноз COVID-19 подтвержден более чем у 400 медицинских работников на Кубани, трое в результате заражения коронавирусом умерли, сообщил в ходе заседания оперативного штаба Краснодарского края министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
"У нас 431 — медработники, у которых положительных анализ [на коронавирус]. Из них всего выписано 45 человек. К сожалению, у нас три врача, которые умерли", — сказал Филиппов.
Он добавил, что летальные случаи зафиксированы в Усть-Лабинском районе и Краснодаре.
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Общество , Новости регионов , Новости Кубани , Евгений Филиппов
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