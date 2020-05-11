Маски и перчатки предложили продавать по талонам

Петров в своем обращении (текст есть в распоряжении РИА Новости) пишет, что в условиях борьбы с коронавирусом за последние недели цены на маски, перчатки, дезинфицирующие средства взлетели до неадекватных показателей.

"Если до пандемии розничная цена на медицинскую маску составляла 5-15 рублей, то сегодня можно встретить цены от 50 до 300 рублей за маску. Стоимость остальных средств, препаратов для персональной профилактики коронавируса (санитайзеры, спиртовые смеси и салфетки) также значительно увеличилась. Можно утверждать, что в нашей стране, особенно в крупных городах, существует достаточный запас данных средств и товаров, чтобы можно было избежать значительного повышения цен", — пишет Петров.

Ссылаясь на обращения избирателей, депутат из Ленобласти отмечает, что в некоторых городах возникают "очаги" спекуляции перечисленными товарами. По его словам, "ушлые торговцы" скупают в аптеках и других торговых точках маски, перчатки и санитайзеры, после чего перепродают их населению по завышенным ценам.

"Можно утверждать, что такие факты не укрепляют введенный режим карантина, а также создают ненужную атмосферу напряжения, недоверия и тревоги. В данной связи прошу Вас рассмотреть возможность внедрения в розничную торговлю "карточной системы" для приобретения товаров, необходимых для профилактики заражения в тех регионах, где это будет иметь смысл и не будет противоречить уже принятым мерам безопасности", — предлагает депутат.

Петров полагает, что реализация масок, перчаток и дезинфицирующих товаров посредством персональных карточек-талонов снизит их розничную стоимость, поможет побороть "черный рынок" и спекуляцию, а также позволит уменьшить накал тревоги среди населения.