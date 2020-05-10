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Омске при 26-й градусной жаре возросло количество выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.

За последние сутки COVID-19 выявили у 34 жителей Омской области. Это взрослые люди всех возрастов, 23 женщины и 11 мужчин.

«Вчера (9 мая) омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится», — предупредили в минздраве.

Чиновники не уточнили, связывают ли рост пациентов с жарой.

Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 279 пациентов, имеющих диагноз COVID-19. Выздоровели 57 человек, умерли 6.

Накануне в Омске зафиксировали температуру в +26 градусов. Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре на территории региона до +30 градусов. Она продержится в области до 13 мая.