Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В регионе РФ возросло число новых случаев COVID-19 на фоне жары 

Майк Габриелян 24 минуты назад
В Омске при 26-й градусной жаре возросло количество выявленных случаев коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на минздрав региона.
За последние сутки COVID-19 выявили у 34 жителей Омской области. Это взрослые люди всех возрастов, 23 женщины и 11 мужчин.
«Вчера (9 мая) омичи очень плохо соблюдали самоизоляцию, есть ощущение, что сегодня картина повторится», — предупредили в минздраве.
Чиновники не уточнили, связывают ли рост пациентов с жарой.
Всего с начала эпидемии в области зарегистрировано 279 пациентов, имеющих диагноз COVID-19. Выздоровели 57 человек, умерли 6.
Накануне в Омске зафиксировали температуру в +26 градусов. Гидрометцентр России предупредил об аномальной жаре на территории региона до +30 градусов. Она продержится в области до 13 мая.
Ранее «Рамблер» сообщал, что многие ученые считают, что коронавирус боится высокой температуры.
Общество , Видео , Происшествия , Минздрав РФ , Омск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу
Жену Петросяна заподозрили в желании свести его в могилу
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
«Раз, и онкология!»: Шура о новом витке болезни
Назван организатор убийства российского миллиардера
Назван организатор убийства российского миллиардера
Гордон пристыдила Рудковскую
Гордон пристыдила Рудковскую
Врачи спасают сатирика Трушкина
Врачи спасают сатирика Трушкина
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
01:42
Опубликовано видео пожара в коронавирусной больнице
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции
00:44
Кудрявцеву уличили в нарушении самоизоляции
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение