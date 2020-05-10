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Рост случаев коронавируса в российском регионе связали с 30-градусной жарой 

Lenta.ru 54 минуты назад
В Омской области после 30-градусной жары увеличилось число заразившихся COVID-19, такую связь заметило РИА Новости. Как сообщили в Минздраве российского региона, за последние сутки коронавирус подтвердился у 34 жителей.
29 новых случаев заражения выявили в Омске, еще пять — в районах области. Среди заразившихся — взрослые люди всех возрастных групп, 23 женщины и 11 мужчин. В Минздраве не уточнили, связан ли рост заражений с жарой. По данным на 9 мая, коронавирус был выявлен у 22 жителей региона.
В областном Минздраве добавили, что 9 мая местные жители плохо соблюдали самоизоляцию, и «есть ощущение, что сегодня картина повторится». В министерстве также напомнили, что необходимо соблюдать дистанцию, а также надевать маски в общественных местах.
Как уточнило РИА Новости со ссылкой на сервис RP5.ru, в Омске 9 мая максимальная температура +26 градусов была зафиксирована в 18.00 по местному времени. Гидрометцентр России предупреждал, что до 13 мая в регионе будет аномальная жара до +30 градусов.
За последние сутки в России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. Умерли 1915 человек, выздоровели 34 306.
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Общество , Видео , Происшествия , Минздрав РФ , РИА Новости , Омск , Омская Область
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