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Телеведущая Ксения Собчак назвала «свинством» заявление Белого дома, присвоившего победу над нацизмом.

«Это, конечно, форменное свинство», — написала Собчак в соцсетях, поставив ссылку на видеоролик, размещенный в инстаграме Белого дома от 8 мая.

В видеоролике Трамп говорит о том, что празднует День Победы вместе с европейскими союзниками. По его словам, «8 мая 1945 года Америка и Великобритания победили нацистов».

Американский президент не упомянул Россию или Советский Союз, что вызвало возмущение российских пользователей.

Собчак добавила, что не стоит зацикливаться на мнении Америки.

«В этом тоже есть провинциальность какая-то, что ли», — заметила она.