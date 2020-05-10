Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Малышева назвала главный симптом для госпитализации с коронавирусом 

News.ru 1 час назад
Назван главный симптом для госпитализации с коронавирусом
Фото: ТАСС
Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала об основном факторе госпитализации в больницу при коронавирусе. Об этом она сообщила зрителям в эфире передачи «Здоровье» на Первом канале.
Если картинка на компьютерной томограмме не сопровождается симптомами, главный из которых одышка, то ведите себя спокойно. Появилась одышка — однозначное требование для госпитализации, — пояснила она.
С теледоктором согласился и главный рентгенолог Москвы Сергей Морозов. По её словам, одышка свидетельствует о снижении дыхательной функции и в данном случае является тревожным симптомом. Он отметил, что коронавирус поражает лёгкие лишь 25% больных. При температуре до 38 градусов и сухом кашле лечение возможно проводить дома, уверен медик.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская телеведущая и врач-терапевт Елена Малышева прокомментировала статистику по коронавирусу. Она также отметила, что в России один из самых низких показателей смертности.
Видео дня. В Москве прогремел салют
News.ru: последние новости
Репарации с России за Вторую мировую войну обсудили в Сети Репарации с России за Вторую мировую войну обсудили в Сети Соловьёв объяснил, почему либералы отрицают победу СССР над нацизмом Соловьёв объяснил, почему либералы отрицают победу СССР над нацизмом Сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на COVID-19 Сатирик Анатолий Трушкин госпитализирован с подозрением на COVID-19
Комментарии 2
Общество , Елена Малышева , Сергей Морозов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
Фотограф выложил в сеть снимок обнаженной Собчак
В сети появились фото потолстевшей Семенович
В сети появились фото потолстевшей Семенович
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Расстрел машины «ИГ» с Ми-171 попал на видео
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Россия поблагодарила Эстонию за дискуссию о Гитлере
Блеск и нищета Лукашенко
Блеск и нищета Лукашенко
Видео
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
02:51
Опубликовано видео праздничного салюта над Москвой
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
00:17
Опубликовано видео майского снегопада в Вермонте
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
00:30
Опубликовано видео победы Олейника над бывшим чемпионом UFC
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
05:59
Москвичи отметили день Победы на балконах и попали на видео
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
01:42
Опубликовано видео поющих на самоизоляции ветеранов
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
00:31
Смотрящий авиапарад Путин попал на видео
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
01:30
Избиение продавщицы тренером ММА попало на видео
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
00:39
Опубликовано видео с места пожара в Башкирии
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
00:20
Число новых случаев COVID-19 в России выросло
Общество
Росту случаев коронавируса в России нашли объяснение
00:23
Росту случаев коронавируса в России нашли объяснение
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение