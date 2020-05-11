Назван срок спада заболеваемости COVID-19 в Подмосковье

Спад заболеваемости коронавирусом в Московской области ожидается в июне, до конца мая прирост инфицированных будет держаться примерно на одном уровне, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.

"Чтобы сразу в июне все прекратилось — такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений", — добавила Труш.

Специалист отметила, что резкий прирост заболевших COVID-19 в регионе сдерживается введенным режимом самоизоляции.

"Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону. Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает", — подчеркнула эксперт.

В Подмосковье, по последним данным, выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1236 человек выздоровели, 195 умерли.

В целом по России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.