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В Подмосковье спрогнозировали спад заболеваемости COVID-19 

РИА Новости и ещё 3 48 минут назад
Назван срок спада заболеваемости COVID-19 в Подмосковье
Фото: РИА Новости
Спад заболеваемости коронавирусом в Московской области ожидается в июне, до конца мая прирост инфицированных будет держаться примерно на одном уровне, рассказала в интервью РИА Новости главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения Подмосковья Зинаида Труш.
"Чтобы сразу в июне все прекратилось — такого не будет. Опять-таки, нужен поэтапный выход из существующих ограничений", — добавила Труш.
Специалист отметила, что резкий прирост заболевших COVID-19 в регионе сдерживается введенным режимом самоизоляции.
"Если мы не будем соблюдать все правила: носить маски, соблюдать дистанцию, проводить дезинфекцию, то, естественно, рост может пойти в обратную сторону. Снова возможен рост числа заболевших. Возможна вторая волна, этого никто не исключает", — подчеркнула эксперт.
В Подмосковье, по последним данным, выявлено более 20 тысяч случаев заражения коронавирусом, 1236 человек выздоровели, 195 умерли.
В целом по России, по последней информации, выявили более 209 тысяч случаев COVID-19, свыше 34 тысяч пациентов из этого числа вылечились, 1915 человек спасти не удалось.
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Общество , Ситуация в мире , COVID-19 , РИА Новости , Московская область
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