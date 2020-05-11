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В российском доме престарелых произошла вспышка коронавируса 

Lenta.ru и ещё 9 57 минут назад
В доме престарелых произошла вспышка COVID-19
Фото: РИА Новости
В Ярцевском доме-интернате для престарелых и инвалидов произошла вспышка коронавируса. Об этом сообщается на сайте правительства Смоленской области.
Отмечается, что в общей сложности было выявлено 120 заразившихся. Состояние заболевших оценивается как стабильное.
Изначально коронавирус обнаружили у двух сотрудников учреждения, после чего были протестированы все работники и проживающие. Положительные результаты оказались у 22 сотрудников, 94 постояльцев и 4 волонтеров.
Сейчас в доме престарелых продолжают работать 27 человек персонала, у которых коронаврус не подтвердился.
В апреле стало известно, что в Вяземском доме престарелых в Смоленской области коронавирус диагностировали у 83 человек.
За последние сутки в России выявлено 11 656 случаев заражения коронавирусом. Всего в мире заражены 4,1 миллиона человек. Прирост заразившихся за сутки составил 78,1 тысячи человек.
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Общество , Коронавирус
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