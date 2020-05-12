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Коронавирус заподозрили у 251 тысячи россиян 

Мария Иванова и ещё 43 26 минут назад
Коронавирус заподозрили у 251 тысячи россиян
Фото: РИА Новости
К утру 12 мая около 251 тысячи человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзора
Неделю назад под наблюдением из-за угрозы коронавируса оставались около 227 тысяч человек.
За последние сутки в стране провели 168 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество проведенных в России тестов достигло более 5,8 миллиона.
Президент Владимир Путин накануне рассказал, что в начале марта в России ежедневно брали 2,5 тысячи анализов, а теперь в день в стране проводят около 170 тысяч исследований. К середине мая количество тестирований достигнет 300 тысяч в сутки.
Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили еще 11 656 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 221 344 пациента, 39 801 из них выздоровел, 2009 человек скончались.
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Общество , Другое , Новости регионов , Ситуация в мире , COVID-19 , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РИА Новости
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