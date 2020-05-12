Коронавирус заподозрили у 251 тысячи россиян 

К утру 12 мая около 251 тысячи человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрений на новый коронавирус. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспотребнадзора

Неделю назад под наблюдением из-за угрозы коронавируса оставались около 227 тысяч человек.

За последние сутки в стране провели 168 тысяч тестов на коронавирус. Общее количество проведенных в России тестов достигло более 5,8 миллиона.

Президент Владимир Путин накануне рассказал, что в начале марта в России ежедневно брали 2,5 тысячи анализов, а теперь в день в стране проводят около 170 тысяч исследований. К середине мая количество тестирований достигнет 300 тысяч в сутки.

Как писал «Рамблер», за прошлые сутки в России выявили еще 11 656 человек с коронавирусом. За все время наблюдения в стране зарегистрировали 221 344 пациента, 39 801 из них выздоровел, 2009 человек скончались.