Шопинг возвращается: когда откроют магазины

Магазины одежды и обуви в России откроют уже на первом этапе снятия ограничительных мер, сообщили в Роспотребнадзоре. При этом площадь торгового зала не должна будет превышать 400 кв. м, а руководство магазина будет обязано следить за соблюдением дистанции между посетителями. Между тем в зарубежных странах, готовившихся к снятию ограничений, вспыхивают все новые очаги заражения коронавирусом нового типа.

— В время в России выявлено 198 676 случаев коронавирусной инфекции:1 827 человек скончались, 31 916 удалось вылечиться.

— За последние сутки в Москве скончались еще 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперштаб по борьбе с COVID-19. Общее число жертв болезни, вызванной новым коронавирусом SARS-CoV-2 в столице увеличилось до 1068 человек. Всего зафиксировали 104 189 случаев COVID-19.

— Снижение коэффициента заболеваемости COVID-19 в России является хорошим признаком, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко . Тем не менее, это не означает, что нужно испытывать излишний оптимизм. Напротив, для улучшения ситуации россиянам необходимо продолжать работу по борьбе с распространением коронавируса, считает депутат.

— Магазины одежды и обуви смогут открыться в России уже на первом этапе снятия ограничений, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Однако площадь торгового зала не должна будет превышать 400 кв. м, а руководству магазина необходимо обеспечить все условия для соблюдения дистанции между посетителями.

— Ношение маски и перчаток во всех местах Москвы, кроме общественного транспорта, объектов торговли и рабочих мест, имеет рекомендательный характер, сообщил РИА «Новости» начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.

— Московская полиция не будет привлекать к ответственности людей, которые живут не по месту регистрации, но при этом соблюдают режим самоизоляции, сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД России.

— 9 мая в пожаре в московской клинической больнице №50 имени С. И. Спасокукоцкого, ориентированной на лечение пациентов с COVID-19, погиб один пациент, сообщил мэр города Сергей Собянин . По данным СМИ, у скончавшегося мог быть подтвержденный коронавирус.

— Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на фоне пандемии страна не могла отказаться от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как у нее просто «не было другого выбора».

«На нас смотрят глаза погибших за нашу свободу советских солдат, глаза замученных в застенках гестапо партизан и подпольщиков, глаза стариков, женщин и детей Хатыни»,

— Во Франции, которая готовится к снятию ограничений 11 мая, зафиксирован новый очаг заражений коронавирусом — его обнаружили в департаменте Дордонь. Там после церемонии похорон местного жителя, проходившей по правилам карантина, несколько десятков человек собрались на запрещенные поминки. В результате у десятка граждан уже подтвердили COVID-19 — еще 117 находятся в зоне риска, так как контактировали с заразившимся, сообщает местное издание France bleu.

— В то же время власти Сеула приостановили на неопределенный срок работу ночных клубов, баров и других развлекательных заведений после того, как была выявлена новая локальная вспышка инфекции, сообщает The New York Times. Это решение было принято после того, как врачи зафиксировали 18 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 17 из которых имели местное происхождение, писало агентство Yonhap.

— Новый случай заражения коронавирусом нового типа зарегистрировали и в китайском Ухане, который являлся эпицентром распространения инфекции и где на протяжении длительного времени не фиксировали новых заболевших, заявили в комитете по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.