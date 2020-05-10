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В России первыми откроют магазины одежды и обуви 

Говорит Москва 3 часа назад
Россиянам анонсировали открытие магазинов одежды
Фото: DPA/TASS
В России первыми откроют магазины одежды и обуви. Ограничения, введённые из-за вспышки коронавируса, будут снимать в три этапа.
Как рассказала специалист Роспотребнадзора Татьяна Руженцова, речь идёт о небольших магазинах с площадью торгового зала не более 400 метров, где посетители смогут сохранять дистанцию.
Кроме того, возобновят работу салоны красоты, ателье, магазины непродовольственных товаров, организации, оказывающие бытовые услуги. На первом этапе людям разрешат выходить на прогулки с детьми и заниматься спортом на улице.
Возобновление работы крупных магазинов и торговых центров, некоторых образовательных организаций, например, детских садов, предполагается на втором этапе. Учреждения культуры, спортзалы, школы и вузы могут быть открыты на третьем этапе.
Решения о том, насколько тот или иной регион России готов к снятию ограничений, будут принимать его руководители. При ухудшении эпидемиологической обстановки ограничения будут введены снова, добавила Руженцова.
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Общество , Роспотребнадзор
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