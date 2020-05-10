Число россиян с коронавирусом превысило 200 тысяч

России за последние сутки выявили 11012 новых случаев коронавируса. Почти половина (42,4, %) пациентов не имели клинических проявлений болезни. Такие цифры 10 мая приводит оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

За сутки зафиксировано 88 летальных исходов. Полностью выздоровели 2390 человек. Суточный рост составил 5,5%, что является самым низким показателем с начала вспышки инфекции.

Лидерами в суточном приросте пациентов являются Москва (5551) и Московская область (1133). Следом расположились Петербург (414) и Нижегородская область (262). В Республике Алтай и Магаданской области зафиксировали по одному больному. Не было зарегистрировано случаев инфекции в Ненецком автономном округе и на Сахалине.

С момента пандемии в России зарегистрировано 209 688 случаев коронавируса. Излечились 34306 человек. Умерло 1915 пациентов, имевших положительный тест на новый вирус.

Количество землян с COVID-19 превысило четыре миллиона человек. Подсчёты произвёл сайт worldometer. По его данным, к 9 мая на планете выявили 4 015 107 случаев инфекции. Скончались 276 268 пациентов, имеющих данный диагноз.