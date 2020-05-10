В РФ провели 5,4 миллиона тестов на коронавирус

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Более 5,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 243 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"В РФ проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остатеся 243 тысячи человек", — говорится в сообщении.

За последние сутки в России провели 226 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.