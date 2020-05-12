Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19 

РИА Новости и ещё 23 57 минут назад
В Бурятии учредят медаль за борьбу с COVID-19
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил правительству республики учредить медаль за борьбу с коронавирусом, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Бурятия учредит медаль за борьбу с коронавирусной инфекцией. Соответствующее поручение правительству республики дал глава Бурятии Алексей Цыденов на очередном совещании Республиканского оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении.
Медаль приравнена к госнаградам и ей будут отмечать медработников, несущих службу непосредственно в очагах инфекции и инфекционных стационарах, где лечат пациентов с COVID-19. Цыденов поручил проработать вопрос о критериях отбора претендентов и в течение 10 рабочих дней представить порядок представления к награде. Название и дизайн награды выберут жители республики.
По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро понедельника в республике зарегистрировано 659 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Вылечились 191 человек, умерли пять человек. Проходят лечение в стационарах 290 пациентов, на амбулаторном лечении, в пансионате 173 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Видео дня. Почему волну телефонного терроризма не могут остановить
Последние новости
Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Вирусолог рассказал о часто забываемом пути заражения коронавирусом Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Эксперт рассказал, чем нельзя обрабатывать продукты после покупки Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую Главный симптом COVID-19, при котором нужно вызывать скорую
Комментарии 1
Общество , Политика , Новости регионов , Продлить жизнь , Алексей Цыденов , Республика Бурятия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
Наследники нашли кости хозяина квартиры во время уборки
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
В США объяснили скандал вокруг Второй мировой
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Снимать ограничения разрешили 33 регионам России
Россия поставила Турции ультиматум
Россия поставила Турции ультиматум
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Поклонская впервые дала интервью украинскому журналисту
Видео
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
02:24
Мексиканка застряла в Елабуге и попала на видео
Происшествия
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
05:13
Курьеры рассказали о зарплате и попали на видео
Общество
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
02:27
Рухнувший козырек подъезда в Москве попал на видео
Происшествия
Появилось видео с убитым в Москве любовником
01:38
Появилось видео с убитым в Москве любовником
Происшествия
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
01:39
Появилось видео атласа Черного и Азовского морей
Общество
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
00:27
Опубликовано видео следящего за дистанцией в парке киберпса
В мире Наука и техника
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
00:59
Опубликовано видео о будущем ребенке «танцующего миллионера»
Шоу-бизнес В мире
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
00:30
Опубликовано видео стрельбы во дворе дома в Стерлитамаке
Происшествия
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
01:56
Атака «ниндзя» с самурайским мечом на полицейских попала на видео
Происшествия США
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
00:33
Опубликовано видео с места пожара в хосписе в Красногорске
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение