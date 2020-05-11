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В Петербурге умер протоиерей Александр Воскобойников 

РИА Новости и ещё 18 1 час назад
Настоятель храма апостола Петра умер в Петербурге
Фото: РИА Новости
Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке в Петербурге протоиерей Александр Воскобойников скончался 9 мая на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.
Как писали местные СМИ, священника ранее госпитализировали с подозрением на пневмонию, прижизненные анализы на коронавирус были отрицательными.
"Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке протоиерей Александр Воскобойников скоропостижно скончался 9 мая на 60-м году жизни", — говорится в сообщении епархии.
В Петербурге всего выявлено 7404 заболевших коронавирусом, умерли 53 человека.
Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. ВОЗ сообщила о более чем 3,9 миллиона зараженных, из которых свыше 274 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.
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