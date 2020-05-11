Настоятель храма апостола Петра умер в Петербурге

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Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке в Петербурге протоиерей Александр Воскобойников скончался 9 мая на 60-м году жизни, сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской епархии.

Как писали местные СМИ, священника ранее госпитализировали с подозрением на пневмонию, прижизненные анализы на коронавирус были отрицательными.

"Настоятель храма апостола Петра в Веселом поселке протоиерей Александр Воскобойников скоропостижно скончался 9 мая на 60-м году жизни", — говорится в сообщении епархии.

В Петербурге всего выявлено 7404 заболевших коронавирусом, умерли 53 человека.