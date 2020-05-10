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«Священная война»: россияне 9 мая атаковали страницу Белого дома в соцсети 

News.ru и ещё 2 26 минут назад
«Позор»: россияне атаковали Белый дом в Instagram
Фото: ТАСС
Тысячи россиян оставляют возмущённые комментарии на странице администрации президента США Дональда Трампа в Instagram. Такую реакцию вызвала публикация сообщения, что в 1945 году победили нацистов две страны, и СССР не является одной из них.
8 мая 1945 года Америка и Великобритания одержали победу над нацистами! Дух Америки всегда будет побеждать. В конце концов, именно это и происходит, — говорится в сообщении Белого дома.
После появления в Сети данного поста россияне стали публиковать в комментариях тексты гимна России, песен и стихотворений на военную тему.
Люди возмущены до глубины души: «Позор, США! Слава нашим героям! Помним! Любим! Скорбим!», «Удаляют комментарии! Уже 5-й пишу. Мне не сложно! Не получится у вас переписать историю! Слава Советскому союзу!», «Рты всем не закроете. Это наше святое, то чего вам тронуть не дадим», «Красавцы, победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли, и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», «Совсем кукуха у них там улетела, по ходу».
Ранее NEWS.ru сообщал, что российский рэпер Тимати обратил внимание на данное поздравление Белого дома с 75-летием освобождения Европы от нацизма, в котором сказано о победе США и Великобритании. Тимур Юнусов призвал 15 миллионов своих подписчиков в Instagram перейти на страницу Белого дома и напомнить о вкладе советского народа в разгроме Третьего рейха.
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Комментарии 22
Общество , Тимати , Дональд Трамп , Администрация США , Великобритания
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