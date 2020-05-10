«Позор»: россияне атаковали Белый дом в Instagram

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Тысячи россиян оставляют возмущённые комментарии на странице администрации президента США Дональда Трампа в Instagram. Такую реакцию вызвала публикация сообщения, что в 1945 году победили нацистов две страны, и СССР не является одной из них.

После появления в Сети данного поста россияне стали публиковать в комментариях тексты гимна России, песен и стихотворений на военную тему.

Люди возмущены до глубины души: «Позор, США! Слава нашим героям! Помним! Любим! Скорбим!», «Удаляют комментарии! Уже 5-й пишу. Мне не сложно! Не получится у вас переписать историю! Слава Советскому союзу!», «Рты всем не закроете. Это наше святое, то чего вам тронуть не дадим», «Красавцы, победили во Второй мировой, блокадный Петербург отстояли, под Сталинградом битву прошли, и флаг на Рейхстаге свой водрузили. Ребят, вы лучшие», «Совсем кукуха у них там улетела, по ходу».