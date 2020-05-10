Россиян ждут еще одни длинные выходные

Вслед за майскими праздниками россиян ждут длинные июньские выходные. По Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России , является праздничным нерабочим днем. В нынешнем году 12 июня пришлось на пятницу, напоминает «РИА Новости».

Поэтому работающих россиян ждут удлиненные выходные.

После июньской трехдневной «фиесты» наступит ноябрьская. Она связана с Днем народного единства, который празднуют 4 ноября. В 2020 году это среда, что приводит к интервальной рабочей неделе: трудиться в начале месяца придется только 2-3 и 5-6 ноября.