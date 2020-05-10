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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные 

РИА Новости 16 минут назад
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Фото: РИА Новости
Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на пятницу.
Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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Общество , Календарь праздников , После праздников
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