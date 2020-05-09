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Источник: настоятель Покровского храма в Москве умер от коронавируса 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
Настоятель храма в Москве умер от коронавируса
Фото: РИА Новости
Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово города Москвы протоиерей Владимир Бушуев умер в субботу от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
"По нашим сведениям — коронавирус", — ответил собеседник ТАСС на вопрос о причине смерти протоиерея, сообщения о которой ранее появились в ряде СМИ и в социальных сетях.
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В приходе Покровского храма ТАСС сообщили, что настоятеля госпитализировали ранее с пневмонией, а у ряда прихожан храма подтвержден коронавирус.
"Положили его с двусторонним воспалением легких, в тяжелом состоянии. На приходе есть коронавирусники", — сказал ТАСС дежурный священник.
Владимир Бушуев родился в 1952 году.
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
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Общество , Москва
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