Настоятель храма в Москве умер от коронавируса

Настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы в районе Измайлово города Москвы протоиерей Владимир Бушуев умер в субботу от коронавируса. Об этом сообщил ТАСС в субботу источник в Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

"По нашим сведениям — коронавирус", — ответил собеседник ТАСС на вопрос о причине смерти протоиерея, сообщения о которой ранее появились в ряде СМИ и в социальных сетях.

В приходе Покровского храма ТАСС сообщили, что настоятеля госпитализировали ранее с пневмонией, а у ряда прихожан храма подтвержден коронавирус.

"Положили его с двусторонним воспалением легких, в тяжелом состоянии. На приходе есть коронавирусники", — сказал ТАСС дежурный священник.

Владимир Бушуев родился в 1952 году.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,9 млн человек, почти 275 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба, зарегистрировано 198 676 случаев заражения, выздоровели 31 916 человек, умерли 1 827. Коэффициент распространения инфекции в стране составляет 1,06. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.